Раиси погиб — как это повлияет на Иран

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Ракурс

Президент Ірану загинув в авіакатастрофі. Співчуття іранцям у зв’язку з загибеллю їхнього лідера Ібрагіма Раїсі висловили представники Індії, Венесуели, білорусі та Вірменії.

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Про загибель Раїсі вранці 20 травня повідомило напівофіційне іранське інформагентство Mehr news agency, згодом про це написали агенції Reuters та Associated Press.

На борту також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі і п’ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем. Усі пасажири та екіпаж вертольота президента Ірану загинули під час авіакатастрофи.

Іранський уряд скликав екстрене засідання. Відповідно до Конституції, тимчасовим главою держави стає перший віце-президент. Цей пост займає Мохаммад Мохбер.

Далі протягом 50 днів мають відбутися нові вибори президента Ірану. Влада заявляє, що в управлінні країною на цей період нічого не змінюється.

Агентство Reuters пише, що 68-річний Мохаммад Мохбер вважається близьким до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він очолював інвестиційний фонд Setad, пов’язаний з верховним лідером і який перебуває під санкціями США.

При цьому сам віце-президент наразі не під санкціями.

Як повідомляють джерела видання, Мохбер входив до групи іранських чиновників, які відвідали Москву в жовтні та домовилися про постачання ракет та безпілотників для рф.

Він був повним прихильником лінії ультраконсервативного президента Раїсі. Вона полягала у військовому зближенні з росії, жорсткої лінії у відносинах із Заходом, а також відмові від долара у розрахунках.

Смерть Раїсі не змінить іранської політики, але призведе до боротьбу за владу

The Times of Israel пише, що хоча загибель двох високопоставлених іранських чиновників стала б драматичною подією в період, коли в регіоні вирують численні конфлікти, вона, найімовірніше, не матиме суттєвого впливу на перебіг цих протистоянь, оскільки рішення щодо зовнішньої політики та війни перебувають у віданні Верховного лідера Алі Хаменеї.

Президент Ісламської Республіки є виконавцем, а не особою, яка ухвалює рішення… Тому політика Ірану, її засади залишаться незмінними, — заявив директор із політики організації «Об'єднання проти ядерного Ірану» Джейсон Бродскі.

Водночас раптова втрата президента Ірану створить вакуум влади, яким почнуть користуватися високопоставлені фігури.

Згідно зі ст. 131 Конституції Ірану, у разі смерті президента його повноваження тимчасово переходять до першого заступника. Наразі цю роль виконує Мохаммад Мохбер, прихильник Хаменеї. Вибори мають бути проведені протягом п’ятдесяти днів.

Не бракує впливових чиновників, які чекали слушної нагоди, щоб просунутися далі в структурі влади, і таке несподіване потрясіння, як смерть президента, стало б випробуванням для Хаменеї.