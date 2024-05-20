DeepState пишет, что войска рф продвинулись около 10 населенных пунктов

https://racurs.ua/n195500-voyska-rossii-prodvinulis-okolo-10-naselennyh-punktov-deepstate.html

Ракурс

OSINT-проект DeepState, близький до Міністерства оборони України, повідомив у ніч проти 20 травня, що російські військові просунулися в районі десяти населених пунктів у трьох регіонах України.

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За даними аналітиків, російські війська просунулися:

у районі сіл Роботине та Вербове у Запорізькій області;

поблизу Парасковіївки, Нетайлово, Яснобродівки, Новопокровського, Берестового та селища Керамік у Донецькій області;

біля Зеленого та Бугрівки в Харківській області.

Судячи з карти DeepState, російські військові на Харківщині просунулися між Глибоким та Лук’янцями на південь, у напрямку села Липці у передмісті Харкова. Так звана сіра зона наблизилася до околиць Липців.

Генштаб ЗСУ повідомив увечері 19 травня, що «ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою». За інформацією Генштабу, українські військові «продовжують рішуче протидіяти» спробам росії просунутися вглиб території України та намагаються перешкодити планам настання ЗС рф.

Нагадаємо, російські війська 10 травня розпочали новий наступ у прикордонних районах Харківської області. Ключовими напрямками наступу стали прикордонне місто Вовчанськ та село Липці у передмісті Харкова. Міноборони рф оголосило про захоплення 12 населених пунктів на Харківщині за тиждень. Також російські військові заявили, що зайняли Роботине у Запорізькій області, але українські сили втрату села не підтверджували.