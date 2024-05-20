Годы санкций сказались на безопасности иранской авиации - BBC о гибели Раиси

https://racurs.ua/n195503-gody-sankciy-otrazilis-na-bezopasnosti-iranskoy-aviacii-bbc-o-gibeli-raisi.html

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Іранські ЗМІ не припускають, що в катастрофі причетні сторонні сили, і зазначають лише те, що катастрофа сталася в дуже погану погоду.

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Проте президент Ібрагім Раїсі мав багато ворогів, і знайдеться чимало людей, які будуть дуже раді його смерті, — написав Джеремі Боуен, міжнародний редактор ВВС News.

У 1980-ті роки він фактично підписав смертні вироки тисячам дисидентів, переважно лівих.

Він обіймав посаду президента з 2021 року і за час свого перебування на цій посаді брав участь у масових репресіях проти людей усередині Ірану. Крім того, його вважали наступником верховного лідера, а авіакатастрофа — непоганий спосіб усунути конкурента з дороги. Але жодних доказів цього ми не маємо.

В Ірані прийнято звинувачувати у всьому Ізраїль. Однак ізраїльські чиновники кажуть, що Тель-Авів у цьому ніяк не замішаний, і зовсім незрозуміло, які б вигоди Ізраїлю таке втручання, яке очевидно можна було б розглядати як провокаційний ворожий крок.

Через багаторічні санкції іранська авіація дуже небезпечна, оскільки нові запчастини чи літаки в країну не постачаються.

1990 року я вів репортаж про дуже сильний землетрус в Ірані недалеко від місця, де загинув Раїсі. Я знаходився в американському гелікоптері ще дореволюційних часів, і йому довелося здійснити вимушену посадку, бо один із двигунів відмовив через погане обслуговування. Через кілька тижнів мені повідомили, що цей вертоліт справді розбився, і всі люди, що були на борту, загинули, — написав Боуен.

Смерть президента Ірану Раїсі матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера у країні, заявили аналітики американського Інституту вивчення війни. Він вважався одним із головних претендентів на цю посаду.

Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та більш агресивної регіональної політики, — йдеться в аналітичному звіті.

Згідно з конституцією Ірану, перший віцепрезидент Мохбер тимчасово виконуватиме обов’язки президента. Позачергові вибори мають провести не пізніше, ніж через 50 днів.

Нагадаємо, 19 травня в результаті краху вертольота загинув президент Ірану Раїсі. Він обіймав посаду глави держави з 2021 року, багато хто бачив у 63-річному Раїсі майбутнього наступника верховного лідера країни, аятоли Алі Хаменеї.