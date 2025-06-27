Исторический залп Patriot позволил США сохранить свою базу в Катаре. Фото:

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США успішно відбили іранську ракетну атаку на свою базу в Катарі.

Під час останнього іранського ракетного удару по авіабазі «Аль-Удейд» у Катарі було здійснено найбільше в історії Сполучених Штатів бойове застосування систем протиповітряної оборони Patriot. Про це 26 червня на брифінгу заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден «Разін» Кейн, передають Business Insider та TWZ.

За словами генерала, ця іранська атака стала відповіддю на нещодавні американські авіаудари по трьох ядерних об'єктах Ірану. Попередження про ймовірний напад американці отримали ще в понеділок, але на «Аль-Удейд» все ж залишалося 44 військовослужбовці США. І саме цей загін відбив напад з повітря.

Іранці спрямували понад 10 балістичних ракет у бік авіабази, але американські та катарські системи ППО Patriot змогли повністю нейтралізувати загрозу в повітрі. Жодна з ракет не досягла цілі, ніхто не постраждав.

Кейн розповів, що двома батареями «Петріот» керували 44 американські солдати й екіпажі мали лише близько двох хвилин на реагування. Найстаршим серед них був 28-річний капітан, а наймолодшим — 21-річний солдат. Військові діяли за чітко визначеним протоколом, а запуск кожної ракети Patriot супроводжувався точним наведенням на ціль.

Уявіть собі на хвилинку, ось ви — перший лейтенант, вам десь 25−26 років, вам довірили роль тактичного керівника у складі команди управління і контролю. Поруч з вами сидить оператор раннього оповіщення. Всередині машини — п’ятеро, назовні — п’ятеро, в загалом — 44. І ви дуже переживаєте, щоб не завалити місію, хоча це вже не перше відрядження, — зазначив він.

Генерал описав подію як справжній шквал металічних уламків — усі ракети Ірану були знищені в повітрі. І додав, що командування США наразі вважає, що це був найбільший їхній залп в бойовій історії армії Сполучених Штатів. При цьому Кейн відмовився назвати точну кількість запущених перехоплювачів.

Нагадаємо, 23 червня Тегеран розпочав операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських військових баз. Іран випустив близько 10 ракет. Кількість ракет, яким Іран вдарив по американській базі в Катарі, відповідав числу бомб, які США скинули на Іран.

Джерела: Business Insider, TWZ