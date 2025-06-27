Зеленский ввел санкции против производителей Shahed. Фото:

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Нові санкції проти росії запровадив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави у п’ятницю, 27 червня, підписав указ щодо обмежень проти 87 суб'єктів, пов’язаних із російським оборонно-промисловим комплексом. Під обмеження потрапили 52 фізичних особи — громадяни рф, та 35 компаній, одна з яких — з Китайської Народної Республіки. Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті президента.

Зазначається, що у санкційному списку опинилися компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга» і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва дронів камікадзе типу Shahed.

Також під обмеження потрапили постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК країни-агресора.

Нагадаємо, 27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з Європейський Союзом та іншими учасниками Групи семи проти російської федерації й пов’язаних з нею суб'єктів.