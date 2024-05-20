Арахамия пообещал, что в приложении "Резерв+" запустят генерацию QR-кода

https://racurs.ua/n195505-v-prilojenii-rezerv-zapustyat-generaciu-qr-koda-obeschanie-arahamii.html

Ракурс

У додатку для оновлення військових даних «Резерв+" незабаром з’явиться можливість згенерувати QR-код.

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Про це заявив глава парламентської фракції партії влади «Слуга народу» Давід Арахамія.

За його словами, він означатиме, що людина оновила дані, і дозволить не носити із собою постійно військовий квиток, який на вулиці можуть вимагати показати поліцейські чи військкоми.

Також Арахамія озвучив статистику, скільки людей оновили свої військово-облікові дані.

Він заявляє, що 2 тис. 944 особи оновили дані в ТЦК. 3 тис. 703 — у ЦНАПах. 415 тис. 94 — через додаток «Резерв+", який було запущено 18 травня.

Глава фракції «Слуг народу» посилається на Міноборони, хоча дані, озвучені сьогодні вранці самим відомством, були зовсім іншими.

Речник МО Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Своода» вранці заявив, що через додаток оновилися 260 тис. українців, а всього — 600 тис.

Він додав, що застосунок працює в більш як 200 країнах світу, тому чоловіки за кордоном теж можуть оновити дані.

Лазуткін також повідомив, що упродовж місяця у «Резерв+" також буде оновлення і відображатиметься спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкордонслужби.