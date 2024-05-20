С 18 июля повестки начнут рассылать по почте

https://racurs.ua/n195510-s-18-iulya-povestki-nachnut-rassylat-po-pochte.html

Ракурс

З 18 липня повістки почнуть розсилати поштою. У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

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Про це йдеться у постанові № 560 від 16 травня 2024 року.

Так, належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою.