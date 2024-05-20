Владимир Зеленский подверг критике Запад. Фото:

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Рішення про військову допомогу Україні приймаються дуже довго.

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Ключові рішення союзників з країн Заходу щодо військової підтримки України спізнюються приблизно на рік. Жорстку критику у бік західних партнерів президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю міжнародній агенції Reuters.

Кожне рішення, до якого ми приходимо, із запізненням приблизно на рік, — зазначив він.

За словами глави держави, передача систем протиповітряної оборони Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні, як «один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад».

Зазначається, що Зеленський запропонував союзникам допомагати у збитті російських ракет над територією України за певних обставин.

Також він розповів, що ситуація на північному сході країни зараз контрольована після того, як російські війська здійснили новий наступ на Харківську область.

А у вечірньому зверненні за 20 травня Зеленський розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на фронті. Президент наголосив на необхідності додаткових систем ППО, бо росіяни активно застосовують керовані авіабомби в районах міста Часів Яр, на Покровському напрямку та в районі Липців на Харківщині.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що Вашингтон не заохочує та сприяє ударам України по рф, але Україна сама повинна вирішувати, як вести війну, бо це оборонна війна.

Джерело: Reuters