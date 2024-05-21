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Пограничники из Stinger сбили «Орлан». Фото:
Пограничники со Stinger поразили российский «Орлан» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195532-pogranichniki-so-stinger-porazili-rossiyskiy-orlan-video.htmlРакурс
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Бійці бригади «Помста» вразили повітряну ціль, ймовірно розвідувальний БпЛА «Орлан», на Бахмутському напрямку. Її збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Про це Державна прикордонна служба України 21 травня повідомила у Telegram.
Як відомо, ПЗРК Stinger — це переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення. Розробили це озброєння фахівці американської компанії General Dynamics.
Ця зброя призначена для ураження гелікоптерів і літаків противника, що летять на низькій висоті, на зустрічних і догонних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.
Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський доручив військовим «засліпити» російські розвідувальні дрони «Орлан» та ZALA, які ворог використовує для ударів артилерії та дронів-камікадзе.
БПЛА «Орлан» вважається найпоширенішим і найефективнішим дроном в російській армії, бо він може коригувати вогонь артилерії в реальному часі.