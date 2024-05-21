Пограничники из Stinger сбили «Орлан». Фото:

https://racurs.ua/n195532-pogranichniki-so-stinger-porazili-rossiyskiy-orlan-video.html

Ракурс

Російський безпілотник збили українські прикордонники на Донбасі.

.

Бійці бригади «Помста» вразили повітряну ціль, ймовірно розвідувальний БпЛА «Орлан», на Бахмутському напрямку. Її збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Про це Державна прикордонна служба України 21 травня повідомила у Telegram.

Як відомо, ПЗРК Stinger — це переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення. Розробили це озброєння фахівці американської компанії General Dynamics.

Ця зброя призначена для ураження гелікоптерів і літаків противника, що летять на низькій висоті, на зустрічних і догонних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський доручив військовим «засліпити» російські розвідувальні дрони «Орлан» та ZALA, які ворог використовує для ударів артилерії та дронів-камікадзе.

БПЛА «Орлан» вважається найпоширенішим і найефективнішим дроном в російській армії, бо він може коригувати вогонь артилерії в реальному часі.