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Ракурс
Пограничники FPV-дронами уничтожили две лодки россиян. Фото:

Украинские FPV-дроны поразили лодки оккупантов на юге (ВИДЕО

21 мая 2024, 14:49
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Українські прикордонники продовжують прицільно бити по російських окупантах.


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Зокрема, оператори FPV-дронів відпрацювали по ворожих човнах на півдні України. Влучні скиди боєприпасів з БпЛА призвели до ліквідації двох цілей противника. Про це Державна прикордонна служба України 21 травня повідомила у Facebook.

Два ворожі човни були знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні, — зазначили прикордонники.

На кадрах, які опублікувала ДПСУ видно, як атакують ворожі човни — один був уражений на причалі в одному з населених пунктів, а інший на березі річки.

Нагадаємо, українські прикордонники за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан» на одній із ділянок фронту.

Источник: Ракурс


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