Опоздали или игнорировали - что происходит с фортификациями на фронте

https://racurs.ua/n195580-opozdali-ili-ignorirovali-chto-proishodit-s-fortifikaciyami-na-fronte.html

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У Донецькій області ситуація з укріпленнями дуже важка.

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Про це наголошують LIGA.net військові, які там працюють.

Нічого ніхто не будує. Та і немає де вже, — каже боєць із позивним Малюк.

Його бригада обороняє Авдіївський напрямок, де росіянам у квітні вдалося значно просунутися. Першу лінію оборони України на тих ділянках, де росіяни наступають, рознесли вщент — артилерією та авіабомбами, говорить військовий.

Своєю чергою лінії оборони, про які говорилося місяцями, не виконали свої функції та не стримали росіян на Харківщині. Про це розповіла LIGA.net представниця оборонного комітету Ради Соломія Бобровська («Голос»).

Про «фіктивне будівництво» укріплень заявили у «Євросолідарності».

Влада затримала виділення коштів для зведення укріплень щонайменше на півроку. Лише у лютому почали щось давати, коли військові заявляли про необхідність ще влітку минулого року. Потім обладміністрації ловили на розподілі коштів для будівництва фортифікацій через підозрілі фірми-прокладки. Потім виявляли фіктивне будівництво, — йдеться у заяві партійця «ЄС» Володимира Ар'єва.

Від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів, це цифри на 7 травня.

Ще у грудні 2023 року серед важливих напрямків для будівництва фортифікацій у Кабміні виділяли Авдіївський, Мар’їнський та Харківську область: саме Куп’янськ-Лиман. Станом на травень найбільші просування росіян — у районі Авдіївки та на Харківщині.

Однак побудувати у Харківській області оборонні споруди у повному обсязі не встигли, каже LIGA.net старший лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник:

Ми побачили, що передових позицій немає зовсім. Подекуди незавершене будівництво. Ті ж «зуби дракона» лежали поруч з трасами. Лінія оборони була недобудована.

За його словами, солдатам «довелося окопуватися там, де довелося». Накреслена лінія оборони не відповідала рельєфу місцевості. Сили оборони мали втрати, а ворог зміг створити плацдарм для наступу.

Ми повторили помилку Авдіївки, — вважає Мельник. — Тоді ми казали: нам потрібні лінії оборони за містом. А Сухопутні сили доповідали, що все вже є. І в результаті військовим довелося відступати, бо не було де закопатися.

Про погану підготовку заявили й аналітики OSINT-проєкту DeepState. Аналітики показали знімки із незавершеними укріпленнями, зокрема у селищі Липці, у бік якого зараз просуваються росіяни.

Загальна протяжність фронту на 19 травня — 3 тис.750 км. Не під запис у МО пояснюють LIGA.net: на цій лінії має бути створено до 10 тис. км невибухових загороджень. Процес виконання контролює Міноборони, розпорядники — військово-цивільні адміністрації.