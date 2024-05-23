Правительство готово повысить военный сбор и НДС - что известно

https://racurs.ua/n195596-pravitelstvo-gotovo-povysit-voennyy-sbor-i-nds-chto-izvestno.html

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Через вторгнення московитів уряд мусить підвищувати податки в Україні.

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Кабінет міністрів працює над законопроектом про підвищення податків: військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, а ПДВ — на 2−3%, повідомляє Forbes.

Такі рішення в уряді пояснюють збільшенням фінансування на військові потреби держави. Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд дол. або 200 млрд грн. Разом з тим, інші співрозмовники видання оцінюють потреби бюджету в 400−500 млрд грн.

Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку, — пише видання.

Про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%. Проте зміни не є остаточними дискусія щодо них ще триває, зазначає Forbes.

За розрахунками видання, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90−100 млрд грн на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2−3% доходи до бюджету можуть зрости на 70−120 млрд грн.

До Ради відповідний законопроект може потрапити наприкінці червня — початку липня. Якщо документ ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.