Украина вернула из оккупации еще 13 детей. Фото: Дмитрий Лубинец

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Ракурс

Україна повернула з російської окупації ще 13 українських дітей.

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Деякі з повернутих дітей утратили своїх батьків. Родини інших дітей намагалися повернути до України самотужки, проте російські окупанти не дозволили це зробити. Вивезти дітей на вільну територію України вдалось у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Омбудсмен розповів про 15-річну дівчинку з Маріуполя, будинок якої розстріляв російський танк. Вона разом з мамою знайшли прихисток у церкві. Згодом дитина дістала поранення голови від уламків ворожої ракети. Її родина багато разів намагалася виїхати на підконтрольну Києву територію, але зробити це вдалося лише після численних спроб.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поінформував, що дітей вдалося повернути, зокрема, й за посередництва Катару.

Нагадаємо, у квітні в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окуповані території України прибули нові пропагандисти з кремлівської секти «знаніє", які повинні будуть «промивати мізки» українським дітям.