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Ракурс
ВСУ затопили российский корабль «Циклон». Фото:

Спутник сделал фото места затопления российского «Циклона»

23 мая 2024, 22:50
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Російський ракетний корабель «Циклон» був знищений Силами оборони України.


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У мережі з’явилися супутникові знімки з місця удару. На знімках видно місце влучання ракети, а поруч був пришвартований малий ракетний корабель «Циклон», який був носієм крилатих ракет «Калібр». Про це 23 травня повідомила «Радіо Свобода».

А раніше аналітики Conflict Intelligence Team заявляли, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу «Циклону», що стирчить з води. Також про затоплення судна свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових фото.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.

В українському командуванні заявили, що «Циклон» був новим ракетоносієм і не встиг випустити жодної ракети. Корабель навіть не встиг закінчити випробування.

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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