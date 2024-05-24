В Алуште поражен узел связи российских войск

https://racurs.ua/n195624-v-alushte-porajen-uzel-svyazi-rossiyskih-voysk-video.html

Ракурс

У ніч на 24 травня в тимчасово окупованому Криму було гучно.

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Повідомляють про вибухи у Сімферополі, Саках, Ялті, Джанкої та Євпаторії. В Алушті було уражено вузол зв’язку російських військ.

За даними партизан руху «Атеш», атакували військову частину № 28735, яка є важливим пунктом зв’язку та управління окупантів у Криму.

Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо офіційного підтвердження від СОУ, — сказано у повідомленні.

Раніше це була українська військова частина, але після окупації її почали використовувати росіяни.

Не менше шести балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв’язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії рф. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта, де на той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС росії, — пише сайт «Кримський вітер».

Голова підконтрольної росії «адміністрації окупованого Криму» Сергій Аксьонов підтвердив атаку. Він, щоправда, твердить про двох загиблих перехожих і влучання в «порожній об'єкт господарського призначення».

Українські спецслужби станом на 9.00 24 травня удар по Криму не коментували.