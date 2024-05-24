ЕС и США направили властям Грузии "визовое предупреждение" из-за закона об иноагентах

https://racurs.ua/n195630-es-i-ssha-napravili-vlastyam-gruzii-vizovoe-preduprejdenie-iz-za-zakona-ob-inoagentah.html

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США запроваджують візові обмеження і починають «всеосяжний перегляд» відносин із Грузією через закон про «іноагентів». Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Видачу віз обмежать особам, «відповідальним чи причетним до підриву демократії в Грузії», а також членам їхніх сімей. Він каже, що цей закон пригнічує свободу слова та перешкоджає роботі незалежних медіа. Раніше Блінкен назвав цей закон «переписаним із російського підручника».

В Європі також неодноразово засуджували документ. Єврокомісія закликала грузинську владу відмовитися від його ухвалення. Президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на закон. Проте «Грузинська мрія» має достатньо голосів у парламенті, щоб подолати його.

Саме 28 травня може стати поворотним моментом у взаєминах між Грузією і Заходом. Цього дня парламентська більшість від правлячої партії «Грузинська мрія» планує подолати вето, яке президентка Саломе Зурабішвілі наклала на закон «Про прозорість зовнішнього впливу». Так вважає старший директор з Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю Voice of America.

Зі свого боку, американський конгресмен Джо Вілсон підготував законопроєкт про введення санкцій проти депутатів від «Грузинської мрії».

Крім того, не виключено, що 27 травня під час засідання в Брюсселі глави МЗС країн ЄС дадуть Єврокомісії рекомендацію запровадити візові та фінансові санкції проти тих, хто розробляв і ухвалював скандальний закон.

Також серед варіантів — припинення безвізового режиму з ЄС для грузинських громадян і припинення фінансування різних проєктів у Грузії за лінією Європейського банку реконструкції та розвитку.

Посол ФРН у Тбілісі Петер Фішер заявив 22 травня в інтерв’ю грузинським журналістам, що його країна «не підтримає початок переговорів щодо повноправного членства» Грузії в ЄС.

Проте йти на поступки грузинська влада не збирається, попри дедалі жорсткіші попередження, що лунають з європейських столиць і Вашингтона.

Говорячи про загрозу персональних санкцій, депутати «Грузинської мрії» дають зрозуміти, що це їх особливо не хвилює.

У заяві політради правлячої партії останній висновок Венеційської комісії названо політизованим, неаргументованим і маніпулятивним.

Ще далі пішов генсек «Грузинської мрії» і мер Тбілісі Каха Каладзе.

Коментуючи висновок конституційного органу Ради Європи, він звинуватив Захід у прагненні відкрити на грузинській території «другий фронт» проти росії:

Якщо вже хочуть відкрити другий фронт, то нехай відкривають його у себе в прибалтійських країнах, а Грузію залишать у спокої.

Ставлення Заходу до Грузії Каладзе назвав недружнім, згадавши при цьому «вимогу про звільнення Саакашвілі».

Водночас голова Євроради Мішель назвав ветування президенткою Грузії закону про «іноагентів» «вікном можливостей»