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ЕС и США направили властям Грузии "визовое предупреждение" из-за закона об иноагентах
ЕС и США направили властям Грузии «визовое предупреждение» из-за закона об иноагентахhttps://racurs.ua/n195630-es-i-ssha-napravili-vlastyam-gruzii-vizovoe-preduprejdenie-iz-za-zakona-ob-inoagentah.htmlРакурс
США запроваджують візові обмеження і починають «всеосяжний перегляд» відносин із Грузією через закон про «іноагентів». Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Видачу віз обмежать особам, «відповідальним чи причетним до підриву демократії в Грузії», а також членам їхніх сімей. Він каже, що цей закон пригнічує свободу слова та перешкоджає роботі незалежних медіа. Раніше Блінкен назвав цей закон «переписаним із російського підручника».
В Європі також неодноразово засуджували документ. Єврокомісія закликала грузинську владу відмовитися від його ухвалення. Президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на закон. Проте «Грузинська мрія» має достатньо голосів у парламенті, щоб подолати його.
Саме 28 травня може стати поворотним моментом у взаєминах між Грузією і Заходом. Цього дня парламентська більшість від правлячої партії «Грузинська мрія» планує подолати вето, яке президентка Саломе Зурабішвілі наклала на закон «Про прозорість зовнішнього впливу». Так вважає старший директор з Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю Voice of America.
Зі свого боку, американський конгресмен Джо Вілсон підготував законопроєкт про введення санкцій проти депутатів від «Грузинської мрії».
Крім того, не виключено, що 27 травня під час засідання в Брюсселі глави МЗС країн ЄС дадуть Єврокомісії рекомендацію запровадити візові та фінансові санкції проти тих, хто розробляв і ухвалював скандальний закон.
Також серед варіантів — припинення безвізового режиму з ЄС для грузинських громадян і припинення фінансування різних проєктів у Грузії за лінією Європейського банку реконструкції та розвитку.
Посол ФРН у Тбілісі Петер Фішер заявив 22 травня в інтерв’ю грузинським журналістам, що його країна «не підтримає початок переговорів щодо повноправного членства» Грузії в ЄС.
Проте йти на поступки грузинська влада не збирається, попри дедалі жорсткіші попередження, що лунають з європейських столиць і Вашингтона.
Говорячи про загрозу персональних санкцій, депутати «Грузинської мрії» дають зрозуміти, що це їх особливо не хвилює.
У заяві політради правлячої партії останній висновок Венеційської комісії названо політизованим, неаргументованим і маніпулятивним.
Ще далі пішов генсек «Грузинської мрії» і мер Тбілісі Каха Каладзе.
Коментуючи висновок конституційного органу Ради Європи, він звинуватив Захід у прагненні відкрити на грузинській території «другий фронт» проти росії:
Якщо вже хочуть відкрити другий фронт, то нехай відкривають його у себе в прибалтійських країнах, а Грузію залишать у спокої.
Ставлення Заходу до Грузії Каладзе назвав недружнім, згадавши при цьому «вимогу про звільнення Саакашвілі».
Водночас голова Євроради Мішель назвав ветування президенткою Грузії закону про «іноагентів» «вікном можливостей»
Вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон дає можливість для подальшого обговорення. У нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС. Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському шляху, який підтримує населення. Я продовжую уважно стежити за розвитком подій у Грузії, — написав Мішель.