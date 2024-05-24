Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Тисе нашли очередного утопленника

В Тисе нашли очередного утопленника (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2024, 13:51
999

Прикордонники вкотре виявили потопельника в річці Тиса. Його тіло несло вздовж берега.


.

Чоловік виявився жителем Закарпаття 1975 року народження. На місце викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Слідство встановлює обставини того, як він опинився в річці.

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою. На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров