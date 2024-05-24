У Тисі знайшли чергового потопельника

https://racurs.ua/ua/n195635-u-tysi-znayshly-chergovogo-potopelnyka-foto-video.html

Ракурс

Прикордонники вкотре виявили потопельника в річці Тиса. Його тіло несло вздовж берега.

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Чоловік виявився жителем Закарпаття 1975 року народження. На місце викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Слідство встановлює обставини того, як він опинився в річці.

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою. На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл.