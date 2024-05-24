Экс-глава Государственной фискальной службы Насиров вышел под залог

Роман Насиров, фото: «Минфин»

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Ракурс

Заставу в розмірі 55 млн грн внесли за колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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Про це сьогодні, 24 травня, повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду.

За ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відтепер на нього покладаються такі процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків — до 7 липня 2024 року.

Колишній керівник ДФС ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року, — зазначають у суді.

За інформацією Telegram-каналу NABU Daily, заставу за Насірова внесла дружина, він уже вийшов зі слідчого ізолятора.