Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Роман Насиров, фото: «Минфин»

Экс-глава Государственной фискальной службы Насиров вышел под залог

24 мая 2024, 17:59
999

Заставу в розмірі 55 млн грн внесли за колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.


.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду.

За ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відтепер на нього покладаються такі процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд;

  • не залишати межі Києва без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків — до 7 липня 2024 року.

Колишній керівник ДФС ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року, — зазначають у суді.

За інформацією Telegram-каналу NABU Daily, заставу за Насірова внесла дружина, він уже вийшов зі слідчого ізолятора.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров