Экс-глава Государственной фискальной службы Насиров вышел под залог

Экс-глава Государственной фискальной службы Насиров вышел под залогhttps://racurs.ua/n195643-eks-glava-gosudarstvennoy-fiskalnoy-slujby-nasirov-vyshel-pod-zalog.htmlРакурс
Заставу в розмірі 55 млн грн внесли за колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Про це сьогодні, 24 травня, повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду.
За ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що відтепер на нього покладаються такі процесуальні обов’язки:
прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд;
- не залишати межі Києва без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов’язків — до 7 липня 2024 року.
Колишній керівник ДФС ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року, — зазначають у суді.
За інформацією Telegram-каналу NABU Daily, заставу за Насірова внесла дружина, він уже вийшов зі слідчого ізолятора.