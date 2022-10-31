Насиров ищет плед – Антикоррупционный суд отправил его в СИЗО

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Антикорупційний суд обрав Роману Насірову, колишньому голові ДФС, арешт із рекордною заставою у 523 млн грн.

Слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан обрала для екс-голови ДФС запобіжний захід у виді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року.

Центр протидії корупції повідомляє, якщо Насіров внесе кошти, він повинен буде дотримуватися низки обов’язків, зокрема не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Запобіжний захід обрали у справі про одержання Насіровим 5,5 млн дол. та понад 21 млн євро хабарів, які йому нібито заплатив агробарон Олег Бахматюк. За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

На розгляд клопотання знадобилося понад 20 годин, під час яких прозвучало багато цікавого. Зокрема, прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану п’ять разів виїздив за кордон.

Захист наполягав, що дії з відшкодування ПДВ були законними, а перерахування коштів на вказані слідством компанії були в рамках «нормальних господарських відносин»

До речі, Насіров і Бахматюку вже є «клієнтами» НАБУ/САП. Зокрема, екс-голова ДФС є обвинуваченим в епізоді «газової справи» Онищенка зі збитками на 2 млрд грн, а олігарх Бахматюк має підозру у справі про розкрадання 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ, наданого його ВіЕйБі Банку.