Генштаб ВСУ назвал самое активное направление фронта. Фото:

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Бойові зіткнення на фронті в Україні почастішали.

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Від початку доби кількість бойових зіткнень на всіх напрямках збільшилася до 44. Найгарячіший напрямок — Покровський, де інтенсивність атак зросла втричі. На даний час зафіксовано 14 боєзіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Непроста ситуація на Харківському напрямку, де ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень зросла до восьми. Зараз тривають бойові дії в районі Вовчанська та Липців.

Шість зіткнень з окупаційною армією відбулося на Куп’янському напрямку.

Також авіацію ворог застосовує під час штурмів на Краматорському напрямку. Вже відбито дві атаки противника.

Два рази росіяни намагалися прорватися на Оріхівському напрямку. Атаки росіян були відбиті біля Роботиного та Новоандріївки.

В Генштабі додали, що на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, 24 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники проводять дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською областю та біля кордону із Сумщиною.