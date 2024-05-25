Враг ударил по строительному гипермаркету в Харькове, есть жертвы. Фото:

https://racurs.ua/n195671-vrag-udaril-po-stroitelnomu-gipermarketu-v-harkove-est-jertvy.html

Ракурс

Харків знову обстріляла російська загарбницька армія.

.

У суботу, 25 травня, близько 16.00 пролунали вибухи. Ворог завдав удару по спальному району міста, був приліт у щільній цивільній забудові. На місці працюють всі відповідні служби. Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Попередньо відомо про влучання у будівельний гіпермаркет. Зараз відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив інформацію про жертв та поранених.

Також Терехов повідомив про велику кількість зниклих безвісти та поранених. Внаслідок влучання у будівельний гіпермаркет здійнялась пожежа на площі 15 тис. кв. м.

Нагадаємо, нагадаємо минула ніч у Харкові була важкою, ворог бив ракетами. Зокрема, росіяни обстріляли обласний центр ракетами С-300. Згодом противник вдарив ще двома ракетами «Іскандер-М». по Слобідському району міста. Було пошкоджено ліцей та автомобілі, а в житлових будинках вибито вікна.