Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: Харківська обласна прокуратура
Рашисти вночі вдарили по Харкову двома ракетами «Іскандер» — прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195659-rashysty-vnochi-vdaryly-po-harkovu-dvoma-raketamy-iskander-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, приблизно о 00.40 завдали ракетні удари по Слобідському району Харкова.
.
За попередніми даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».
В результаті ракетного удару:
- пошкоджено ліцей та автомобілі;
- у житлових будинках вибито вікна.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удару по Харкову цієї ночі завдавалися ракетами С-300.