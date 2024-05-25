Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Олег Синєгубов

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили низку обстрілів Харківщини.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані такі випадки: