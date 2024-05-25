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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Олег Синєгубов

Рашисти вночі били по Харківщині ракетами С-300, є численні пошкодження (ФОТО)

25 тра 2024, 10:06
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили низку обстрілів Харківщини.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані такі випадки:

  • з 00.59 по 01.42 рашисти завдавали ударів ракетами С-300 по Слобідському району Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу, а також 16 автомобілів, У багатоквартирних будинках майже сотня вибитих вікон;
  • о 04.40 внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району спалахнула пожежа у господарчій споруді;
  • о 01.00 відбувся обстріл по території села Коротич Харківського району;
  • 24 травня о 19.00 відбувся артобстріл селища Купянськ-Вузловий, пошкоджено навчальний заклад;
  • 24 травня о 15.07 рашисти обстріляли село Мала Данилівка, пошкоджено житлові будинки;
  • 24 травня о 14.45 внаслідок обстрілу села Золочів Богодухівського району пошкоджено п’ять приватних домоволодінь;
  • 24 травня о 10.00 внаслідок обстрілу села Верхня Писарівка Чугуївського району постраждав чоловік;
  • 24 травня о 09.30 у місті Куп’янську внаслідок підриву на вибухонебезпечному пристрої постраждав чоловік.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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