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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Олег Синегубов
Рашисты ночью били по Харьковщине ракетами С-300, есть многочисленные повреждения (ФОТО)https://racurs.ua/n195657-rashisty-nochu-bili-po-harkovschine-raketami-s-300-est-mnogochislennye-povrejdeniya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили низку обстрілів Харківщини.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зафіксовані такі випадки:
- з 00.59 по 01.42 рашисти завдавали ударів ракетами С-300 по Слобідському району Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу, а також 16 автомобілів, У багатоквартирних будинках майже сотня вибитих вікон;
- о 04.40 внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району спалахнула пожежа у господарчій споруді;
- о 01.00 відбувся обстріл по території села Коротич Харківського району;
- 24 травня о 19.00 відбувся артобстріл селища Купянськ-Вузловий, пошкоджено навчальний заклад;
- 24 травня о 15.07 рашисти обстріляли село Мала Данилівка, пошкоджено житлові будинки;
- 24 травня о 14.45 внаслідок обстрілу села Золочів Богодухівського району пошкоджено п’ять приватних домоволодінь;
- 24 травня о 10.00 внаслідок обстрілу села Верхня Писарівка Чугуївського району постраждав чоловік;
- 24 травня о 09.30 у місті Куп’янську внаслідок підриву на вибухонебезпечному пристрої постраждав чоловік.
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