Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Олег Синегубов

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили низку обстрілів Харківщини.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані такі випадки: