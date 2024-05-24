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Ракурс
В лесополосе возле Купянска на мине подорвался местный житель, фото: Харьковская областная прокуратура

Житель Купянска подорвался на мине, оставленной оккупантами

24 мая 2024, 19:06
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У Купʼянську на Харківщині внаслідок підриву на ворожій міні травмувався 29-річний мирний житель.


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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

24 травня близько 9.30 у лісосмузі у м. Купʼянськ 29-річний чоловік наступив на міну, залишену російськими військовими під час окупації населеного пункту. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його ушпиталено, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

У лісосмузі біля Куп’янська на міні підірвався місцевий житель, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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