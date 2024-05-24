Житель Куп’янська підірвався на міні, залишеній окупантами

У лісосмузі біля Куп’янська на міні підірвався місцевий житель, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n195645-jytel-kup-yanska-pidirvavsya-na-mini-zalysheniy-okupantamy.html

Ракурс

У Купʼянську на Харківщині внаслідок підриву на ворожій міні травмувався 29-річний мирний житель.

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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

24 травня близько 9.30 у лісосмузі у м. Купʼянськ 29-річний чоловік наступив на міну, залишену російськими військовими під час окупації населеного пункту. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його ушпиталено, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).