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Ракурс
Росіяни продовжують обстрілювати Харків, фото: «Новинарня»

Рашисти вночі вдарили по Харкову — частково зруйновано ліцей

25 тра 2024, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.


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В результаті частково зруйновано ліцей, пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також понад 30 автомобілів. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу, — зазначив мер.

Інформації щодо загиблих та поранених не надходило.

Джерело: Ракурс


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