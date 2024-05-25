Рашисти вночі вдарили по Харкову — частково зруйновано ліцей

Росіяни продовжують обстрілювати Харків, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n195655-rashysty-vnochi-vdaryly-po-harkovu-chastkovo-zruynovano-licey.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

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В результаті частково зруйновано ліцей, пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також понад 30 автомобілів. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу, — зазначив мер.

Інформації щодо загиблих та поранених не надходило.