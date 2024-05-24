Наслідки російського удару по Харкову 23 травня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195640-zelenskyy-pobuvav-u-zruynovaniy-rosiyskym-udarom-harkivskiy-drukarni-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, відвідав харківський поліграфічний комплекс, який вчора, 23 травня, зазнав російського ракетного удару, внаслідок котрого семеро людей загинули, ще 21 людина зазнала поранень.

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Відповідне відео сьогодні, 24 травня. Зеленський опублікував на своїй Фейсбук-сторінці.

Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо раніше сьогодні Зеленський повідомив, що в результаті російського ракетного удару по друкарні у Харкові було спалено 50 тис. книг.