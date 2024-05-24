Внаслідок удару росії по друкарні в Харкові було спалено 50 тис. книг

https://racurs.ua/ua/n195629-vnaslidok-udaru-rosiyi-po-drukarni-v-harkovi-bulo-spaleno-50-tys-knyg.html

Ракурс

Ракетний удар росії по Харківській області 23 травня, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, демонструє, що рф воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя.

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Про це йдеться у відео, яке оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня у друкарні «Фактор-Друк» загинули семеро людей, 21 отримала поранення.

Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя. Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне — рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення. Ми вдячні кожному, хто з Україною, — сказав Зеленський в англомовному ролику.

Численні співчуття та слова підтримки надходять від західних і українських культурних діячів на адресу харківського видавництва Vivat, чия друкарня постраждала від нічних російських обстрілів Харкова.

Дипломати, науковці, письменники, перекладачі, журналісти та правозахисники висловлюють своє обурення обстрілом друкарні «Фактор-Друк» в ніч проти 23-го травня, запевняють у своїй солідарності з українськими видавцями і говорять про те, що Захід має більше захищати Україну.