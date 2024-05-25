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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура

Рашисты ночью ударили по Харькову двумя ракетами «Искандер» — прокуратура (ФОТО)

25 мая 2024, 11:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, приблизно о 00.40 завдали ракетні удари по Слобідському району Харкова.


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За попередніми даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».

В результаті ракетного удару:

  • пошкоджено ліцей та автомобілі;
  • у житлових будинках вибито вікна.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських обстрілів, фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удару по Харкову цієї ночі завдавалися ракетами С-300.

Источник: Ракурс


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