Трагедия в "Эпицентре" Харькова, российские варвары будут гореть в аду, фото — Павел Пахоменко

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Вже 16 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові. Про це о 16.00 повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Влада упродовж 26 травня вже декілька разів оновлювала дані про жертв та поранених у Харкові.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління обласного управління ГУНП Харківщини, раніше повідомляв про 14 та 14 загиблих в «Епіцентрі».

Він також опублікував відео камер зсередини торговельного центру у момент удару.

Болвінов повідомив про тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти.

Так само як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК. Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК — наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в «Епіцентрі», — написав Болвінов.

На відео, яке він оприлюднив, та з яким зараз працюють слідчі, — момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині поліція вивчає кожну хвилину записів з камер.