россия рвется в Покровск, на Харьковщине за сутки 11 боев - война в Украине

https://racurs.ua/n195701-rossiya-rvetsya-k-pokrovsku-na-harkovschine-za-sutki-11-boev-karta.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України проінформував про ситуацію на фронті станом на 16.00 неділі, 26 травня.

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Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку. З початку доби їх уже 27. Ще триває 6 бойових зіткнень. За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.

Водночас упродовж дня, загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині. Тут загальна кількість боїв на цей час становить 11.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту — 67.

Також ЗСУ стримують атаки на Синьківку, Білогорівку, Кліщіївку й на півдні країни.

24 травня Сили оборони повідомили, що зупинили російські війська на півночі Харківської області та переходять в контрнаступ. Однак армія рф продовжує наступати на Харківському напрямку.

Українські воїни відбивають атаки в районах Вовчанська та Липців. У районах Нескучного, Зеленого і Глибокого військо рФ скинуло майже два десятки керованих авіабомб.