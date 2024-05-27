Дроны ГУР над россией - новый рекорд дальности полета, новое поражение ядерной инфраструктуры

https://racurs.ua/n195712-drony-gur-nad-rossiey-novyy-rekord-dalnosti-poleta-novoe-porajenie-yadernoy-infrastruktury-rf.html

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Дрон ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М», розташовану в місті Орськ Оренбурзької області росії.

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Про це повідомив співрозмовник УП у розвідці.

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе, — додало джерело.

Раніше повідомлялося, що аналогічний об'єкт атакували український безпілотник 23 травня в Армавірі Краснодарського краю.

«Воронеж М» — це станція радіолокації великої дальності, яка входить в систему відбиття ядерного нападу. Згідно з військовою доктриною рф, напад на об'єкти ядерного стримування може стати приводом для ядерного удару.

РЛС в Оренбурзькій області контролює сектор від пустелі Такла-Макан до берегів Середземного моря, її дальність огляду складає 6 тисяч кілометрів.

З 2015 року станція працювала в тестовому режимі із супроводу балістичних цілей, у 2017 році введена в експлуатацію.