Эксглаву Верховного суда Князева освободили от обязанности носить электронный браслет из-за «выключений электричества»

Эксглаву Верховного суда Князева освободили от обязанности носить электронный браслет из-за "выключения электричества"

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Колегія ВАКС вирішила звільнити ексголову Верховного суду Всеволода Князєва від обов’язків носити електронний браслет, бо у нього нібито «по шість годин на день немає світла».

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Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

⚖️ Колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву

ВАКС продовжив строки дії обов’язків ексголові Верховного Суду: прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон pic.twitter.com/Mlpuuzybl1 — Transparency International Ukraine (@TransparencyUA) May 27, 2024

Зазначається, що Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків. Також Князєв заявив, що браслет впливає на стан його здоров’я.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову ВС упіймали на хабарі у майже 3 млн дол. За ці гроші він мав винести рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

16 травня Суд звільнив Князєва, згодом його арештували з альтернативою застави у 75 млн грн. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти. На підозрюваного наклали певні зобовʼязання: не покидати Київ без дозволу правоохоронців та суду, здати свій закордонний паспорт та документи для виїзду, а також носити електронний браслет.