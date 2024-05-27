Ексголову Верховного суду Князєва звільнили від обов'язку носити електронний браслет через "вимкнення електрики"

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Колегія ВАКС вирішила звільнити ексголову Верховного суду Всеволода Князєва від обов’язків носити електронний браслет, бо у нього нібито «по шість годин на день немає світла».

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Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

⚖️ Колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву

ВАКС продовжив строки дії обов’язків ексголові Верховного Суду: прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон pic.twitter.com/Mlpuuzybl1 — Transparency International Ukraine (@TransparencyUA) May 27, 2024

Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків. Також Князєв заявив, що браслет впливає на стан його здоров’я.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову ВС упіймали на хабарі у майже 3 млн дол. За ці гроші він мав винести рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

16 травня Суд звільнив Князєва, згодом його арештували з альтернативою застави у 75 млн грн. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти. На підозрюваного наклали певні зобовʼязання: не покидати Київ без дозволу правоохоронців та суду, здати свій закордонний паспорт та документи для виїзду, а також носити електронний браслет.