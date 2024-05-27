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Ракурс
В ТЦК Одессы за миллион долларов сделали непригодными для мобилизации 138 мужчин

В ТЦК Одессы за миллион долларов сделали непригодными для мобилизации 138 мужчин

27 мая 2024, 14:02
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ДБР викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси — його підозрюють в організації масштабної схеми заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.


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Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від 4 500 до 7 000 дол. За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше мільйон доларів.

ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації. Проведено 14 обшуків.

Источник: Ракурс


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