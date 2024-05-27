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Ракурс
Уничтожение вражеского беспилотника, скриншот видео

ВСУ сбросом гранаты уничтожили российский беспилотник «Орлан» (ВИДЕО)

27 мая 2024, 22:35
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Аеророзвідники 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ скидом гранати з БПЛА знищили російський розвідувальний безпілотник «Орлан».


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Відповідне відео сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Тут не можна приземлятися. Аеророзвідники 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ перемагають у локальній битві дронів, знищуючи скидом гранати російський розвідувальний безпілотник «Орлан», що присів на землю, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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