Аеророзвідники 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ скидом гранати з БПЛА знищили російський розвідувальний безпілотник «Орлан».

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Відповідне відео сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Тут не можна приземлятися. Аеророзвідники 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ перемагають у локальній битві дронів, знищуючи скидом гранати російський розвідувальний безпілотник «Орлан», що присів на землю, — зазначив він.