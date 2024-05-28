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Ракурс
ТЦК будет отправлять повестки 17-летним юношам: разъяснение Сухопутных войск

Повестки 17-летним юношам — появилось разъяснение Сухопутных войск

28 мая 2024, 17:49
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Юнакам 17 років та більше, які з певних причин не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки із зобов’язанням прибути до ТЦК та подати необхідні документи.


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Про це йдеться в офіційному повідомленні Сухопутних сил, яке оприлюднили 28 травня.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

У Сухопутних силах наголошують, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.

Источник: Ракурс


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