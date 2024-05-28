ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ

https://racurs.ua/ua/n195768-povistky-17-richnym-unakam-z-yavylosya-roz-yasnennya-suhoputnyh-viysk.html

Ракурс

Юнакам 17 років та більше, які з певних причин не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки із зобов’язанням прибути до ТЦК та подати необхідні документи.

.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Сухопутних сил, яке оприлюднили 28 травня.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України. Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

У Сухопутних силах наголошують, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.