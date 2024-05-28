Справу Оксани Марченко за фінансування Росгвардії та МВС рф спрямували до суду

https://racurs.ua/ua/n195767-spravu-oksany-marchenko-za-finansuvannya-rosgvardiyi-ta-mvs-rf-spryamuvaly-do-sudu.html

Ракурс

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно дружини екснардепа за вчинення злочинів проти нацбезпеки України.

.

Їй інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, та колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 110−2, ч. 4 ст. 111−1 КК України).

У повідомленні Офісу генерального прокурора не вказується прізвище підозрюваної, але йдеться про «дружину колишнього народного депутата України, який був лідером забороненої партії ОПЗЖ та вже позбавлений українського громадянства, була кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств у Ялті». Лідером ОПЗЖ є Віктор Медведчук, його дружина — Оксана Марченко.

Через ці компанії Марченко упродовж 2014−2022 років переводила мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС росії, а також передавала матеріальні ресурси незаконним збройним формуванням держави-агресора.

Разом із двома директорами ТОВ та менеджеркою компанії вона перерахувала державі-агресору понад 21 млн грн під виглядом сплати податків та зборів за нібито охорону нерухомості на території анексованого півострова.

Під час розслідування за клопотанням прокурорів арештовано майно та активи обвинуваченої вартістю понад 18,4 млрд грн.

Зокрема, накладено арешт на рухоме майно вартістю понад 7,5 млрд грн та нерухомість на 2,1 млрд грн, а також на цінні папери на 5,3 млрд грн та корпоративні права.

Одного зі спільників обвинуваченої вже засуджено до позбавлення волі. Обвинувальний акт стосовно ще двох — на розгляді в суді.