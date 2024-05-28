путіна мучить 5-річний термін повноважень Зеленського

https://racurs.ua/ua/n195766-putina-muchyt-5-richnyy-termin-povnovajen-zelenskogo.html

Ракурс

Кремлівський воєнний злочинець володимир путін заявив, що, оскільки 5-річний термін повноважень Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять, то влада в Україні нібито має перейти в руки парламенту та його голови Руслана Стефанчука.

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Як доказ він навів спотворений зміст однієї зі статей української Конституції.

Виродок з росії 28 травня під час розмови з медіа за підсумками візиту до Ташкента заявив, що, «за попередньою оцінкою», єдиною легітимною владою в Україні залишаються парламент та речник Верховної Ради.

За його версію, Конституція України передбачає продовження повноважень, але лише Верховної Ради про продовження повноважень глави держави там нічого не сказано.

Справді, закон України про воєнний стан говорить про те, що в період воєнного стану вибори президента не проводяться. Але це не означає, що вони [повноваження] пролонгуються. Вони [вибори] не проводяться. Хто сказав, що вони мають бути пролонговані? Про це у Конституції нічого немає.

Але є стаття 111 Конституції, що в цьому випадку повноваження Верховної влади, фактично президентської, передаються до спікера парламенту. Тим більше, що в умовах дії закону про військове становище повноваження парламенту продовжуються. Ось це такий попередній аналіз. <…> Строго кажучи, за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою залишається парламент і спікер Ради, — заявив путін.

Це не перша апеляція воєнного злочинця до теми легітимності президента України. 24 травня на прес-конференції в Мінську путін заявив, що легітимність Володимира Зеленського закінчилася. Тоді він додав, що росія не відмовлялася від переговорів, проте, за його словами, перед підписанням документів, що юридично зобов’язують, Москві необхідно зрозуміти, «з ким можна і потрібно мати справу».

Зеленський у відповідь назвав путіна нелегітимним президентом росії, а його висловлювання нудними.

Усі адекватні люди, які вміють читати закони… прочитають та знайдуть висновок. Тому мене це, чесно кажучи, не турбує, — сказав Зеленський.

До початку повномасштабної війни планувалося, що вибори в Україні відбудуться 31 березня 2024 року, проте їх відклали через воєнний стан.

Історія питання

За Конституцією України термін повноважень президента обмежений пʼятьма роками. Тому повноваження Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. Водночас 108 стаття Конституції вказує, що президент має виконувати свої обовʼязки до обрання нового глави держави. Зараз проведення виборів відкладене через воєнний стан. Втім, Конституція у статті 19 забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану, а також — вносити зміни в Конституцію.

Деякі політики на Заході, зокрема сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, вважають, що 2024 року в Україні, попри російське вторгнення, мали відбутися вибори.

Зеленський відповів у серпні 2023 року, що для виборів потрібно швидко внести зміни до законодавства і мати додаткові 5 млрд гривень. Він також запропонував скерувати на фронт спостерігачів, щоб військові змогли проголосувати, й організувати виборчий процес за кордоном, де перебувають мільйони українців, які покинули країну через війну.

Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори, чесно. Мені подобається це зробити, — сказав тоді Зеленський.

На Заході легітимність Зеленського не ставлять під сумнів.

Для Німеччини Зеленський залишається правомочним главою держави, — заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок під час візиту до Києва.

В Україні претензій до Зеленського немає, але є питання

Реакція навіть опозиції в Україні однозначна: Зеленський мусить і далі бути президентом, а провести чесні вибори в умовах воєнного стану неможливо. По-перше, передвиборчі дебати розхитають країну. По-друге, організувати голосування для військових неможливо, як і забезпечити безпеку усій крані у день виборів на тлі обстрілів рф.

Ключові спікери опозиції сходяться на думці, що справа не в особистості глави держави, а в стійкості інституції: будь-які сумніви у законності перебування Зеленського на посаді в умовах геноцидальної війни за незалежність держави є злочинними.

Утім, команді Зеленського закидають те, що вона вчасно не звернулася до Конституційного суду, аби отримати юридичне підтвердження легітимності. Адже саме для таких історій й діє цей суд.

У лютому медіа писали, що в Офісі президента нібито підготували звернення із такими питаннями: чи дозволяє Конституція вибори в умовах воєнного стану, і що буде з легітимністю президента після 20 травня. У підсумку таке звернення не було надіслано.

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю BBC на початку травня сказав, що таке звернення «було б величезною помилкою», мовляв, це дало б привід для сумнівів, а в умовах війни це небезпечно. Міністр дав зрозуміти, що питання можна порушувати пізніше.

Спікер Ради Руслан Стефанчук порадив, щоб ті, хто сумнівається в легітимності, звернулися до Конституційного суду. В іншому інтерв’ю спікер сказав жорсткіше: він назвав тих, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського — ворогами держави, і «політичними гнидами, що розхитують Україну».