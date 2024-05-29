Виктор Орбан и Владимир Путин, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n195796-vengriya-blokiruet-reshenie-dlya-nachala-peregovorov-s-ukrainoy-o-chlenstve-v-es-smi.html

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Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу блокує схвалення проекту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу. Причиною є 11 двосторонніх питань щодо національних меншин.

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Про це сьогодні, 29 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що сьогодні представники 27 урядів країн Євросоюзу обговорюють проект переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови.

Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні, — повідомив Йозвяк.

За його словами, ЄС планує офіційно відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою наприкінці червня, але потрібна одностайність.