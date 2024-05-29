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Ракурс
Россияне продолжают наносить удары по Никополю, фото: Днепропетровская ОВА

Российский дрон ударил по автомобилю скорой помощи в Никополе, погиб водитель (ФОТО)

29 мая 2024, 18:06
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У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських атак сьогодні, 29 травня, загинули вже двоє людей.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні вранці у місті осколкові поранення отримали двоє чоловіків віком 64 та 52 років. Удари по місту ворог завдав з важкої артилерії. Були пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач.

У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям, — розповів Лисак.

По обіді російські війська вбили у місті ще одну людину.

Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні, — зазначив Лисак.

Росіяни продовжують завдавати ударів по Нікополю, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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