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Ракурс
Во время ротации на Харьковском направлении погибла парамедик из «Госпитальеров» Ирина Цыбух

Во время ротации на Харьковском направлении погибла парамедик из «Госпитальеров» Ирина Цыбух

30 мая 2024, 11:44
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Під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня, доброволиця батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.


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Про це повідомили на сторінці батальйону.

До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи «Суспільного», також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. На початку вторгнення дівчина зайняла позицію старшої екіпажу в «Госпітальєрах».

Прожити цей період в якихось подорожах, університетах, навчальних програмах, обмінах і так далі, звичайно, цікаво і було б непогано, але ніхто у світі з молодих людей немає спроможності виборювати власну свободу, — розповідала раніше Ірина в інтерв’ю «Суспільному».

Парамедикиня не дожила до свого дня народження кілька днів, повідомили на сторінці батальйону.

У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону — для всієї України, — написали побратими захисниці.

«Чека» говорила: «Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна… єдина історія про волю в цьому контексті — це боротьба за цю волю».

Хочу дітей. Хочу будинок. Хочу садити помідори… але війну закінчити найважливіше, — казала парамедикиня.

Війна — найгірше місце, де я колись була, але вона дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування, — додавала «Чека».

Про прощання з Іриною Цибух у батальйоні повідомлять пізніше.

Источник: Ракурс


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