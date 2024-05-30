Импорт российского зерна в Европу остановит повышение пошлины ЕС с 1 июля

https://racurs.ua/n195823-import-rossiyskogo-zerna-v-evropu-ostanovit-povyshenie-poshliny-es-s-1-iulya.html

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ЄС з 1 липня підвищує мита на зернові та олійні культури з рф та білорусі до рівня, «який фактично призупинить імпорт цих продуктів».

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Про це йдеться на сайті Євроради. В більшості випадків мита на російський та білоруський експорт до Євросоюзу зростуть до 95 євро за тонну.

Ці заходи не вплинуть на транзит вказаних продуктів через ЄС у треті країни. Постанова буде опублікована в Офіційному журналі ЄС, і заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

З початковою пропозицією запровадити мита 22 березня виступила Єврокомісія. Мита покликані запобігти дестабілізації ринку ЄС у разі зростання поставок російської зернової продукції на ринок ЄС, завадити нелегальному експорту незаконно привласненого росією українського зерна, а також не допустити використання рф доходів від експорту в ЄС для фінансування війни проти України.

За даними Єврокомісії, у 2023 році росія експортувала в ЄС такої продукції на суму близько 1,3 мільярда євро.

Єврорада 18 травня схвалила цей план, водночас лідери Євросоюзу та його країн-членів закликали гарантувати, що ці заходи не стосуватимуться транзиту в треті країни.

За даними Брюсселя, фермерська спільнота Євросоюзу висловила занепокоєння щодо ризику дестабілізації ринку ЄС унаслідок потенційно значного перенаправлення туди російської зернової продукції.

Роль росії як провідного світового експортера зерна в поєднанні з її готовністю використовувати експорт продовольства як геополітичний інструмент свідчить про те, що він є високим, — йдеться на сайті Єврокомісії.

Підвищення тарифів поширюється і на білорусь з урахуванням її тісних зв’язків із рф.

Крім того, поширивши на білорусь новий захід, Євросоюз не дасть змоги росії використовувати білорусь для обходу нових тарифів і направлення своїх товарів на ринок ЄС, — пояснили в Єврокомісії.

Досі мита Євросоюзу на ці товари були встановлені на нульовому або дуже низькому рівні. Європейський Союз також принципово не запроваджував санкції щодо сільськогосподарських товарів з рф і білорусі, щоб не посилити продовольчу кризу в третіх країнах, спровоковану повномасштабним російським вторгненням в Україну — одного з провідних світових експортерів зерна.