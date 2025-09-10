Украина получила новый транш финансовой помощи.

https://racurs.ua/n209007-ukraina-poluchila-esche-milliard-evro-iz-dohodov-ot-zamorojennyh-aktivov-rf-sviridenko.html

Ракурс

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС — 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.

Про це сьогодні, 10 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації, — наголосила прем'єр.

Свириденко висловила вдячність очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу.