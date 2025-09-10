Україна отримала ще мільярд євро з прибутків від заморожених активів рф — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n209007-ukrayina-otrymala-sche-milyard-ievro-z-prybutkiv-vid-zamorojenyh-aktyviv-rf-svyrydenko.htmlРакурс
Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС — 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.
Про це сьогодні, 10 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.
Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації, — наголосила прем'єр.
Свириденко висловила вдячність очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу.
Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України, — наголосила вона. — Агресор має заплатити — справедливість переможе.