Україна отримала новий транш допомоги

Україна отримала ще 4 млрд євро допомоги — Свириденко

22 сер 2025, 17:12
Україна отримала ще 4,05 млрд євро допомоги.

Про це сьогодні, 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що з цієї суми:

  • 1 млрд євро надано в у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів;
  • 3,05 млрд євро у межах інструменту Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови, — наголосила прем'єр. — Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об'єднаній Європі.

Прес-служба Міністерства фінансів повідомляє, що ці кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.

Зазначається, що у межах Ukraine Facility на 2024−2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,27 млрд євро — пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 22,6 млрд євро у межах інструменту.

Тільки у 2025 році планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету, — зауважили у відомстві.

Механізм ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 9 млрд євро.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС, — додали у Мінфіні.

Джерело: Ракурс


