Партизаны смертельно отравили российских офицеров в оккупированном Мариуполе. Фото:

https://racurs.ua/n195829-partizany-smertelno-otravili-rossiyskih-oficerov-v-okkupirovannom-mariupole.html

Ракурс

Новий випадок отруєння російських окупантів було зафіксовано в Маріуполі.

.

У так званому Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС фейкової Донецької народної республіки смертельно отруїлися загарбники. Зараз ворони намагаються приховати інформацію про ці втрати. Про це партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Зазначається, що через депресію на тлі великих втрат і постійного страху «прильотів», окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої. Переважно росіяни п’ють спиртне місцевого виробництва. Горілку їм передають як «гуманітарну допомогу».

Таким чином смертельно отруїлася група окупантів, серед них є й офіцери.

Завдяки їхній любові до горілки, нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на чотири особи, включаючи кількох офіцерів, — зазначили в «Атеш».

Нагадаємо, у листопаді минулого року українські партизани отруїли російських загарбників щурячою отрутою в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Загинули троє співробітників Федеральної служби безпеки рф.